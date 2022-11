Quanto si può prelevare al mese con la Postepay Evolution? E’ questo uno degli argomenti più caldi che gira su Internet e non solo. Se siete interessati anche voi a scoprire una volta per tutte quanto si può realmente prelevare mensilmente con la carta di Poste Italiane vi consigliamo vivamente di continuare a leggere quanto ora riporteremo qui sotto. Siete pronti a scoprirne di più su questo delicato argomento?

Postepay evolution: quanto si può prelevare al mese?

Se siete curiosi di sapere a quanto ammonta il prelievo massimo mensile su PostPay Evolution ora sarete immediatamente accontentati. Per quanto riguarda l’importo massimo che si può prendere al giorno il totale è di 600 euro oppure 2.500 euro al mese da qualsiasi sportello ATM postale o bancari abilitati a tutto ciò.

Come fare un bonifico istantaneo con Postepay Evolution?

Proseguendo un altro argomento correlato al prelievo mensile su Postepay è: come si fa un bonifico immediato con la carta? Serve solamente accedere al sito delle poste o l’apposita applicazione e virare l’attenzione nelle impostazioni andando ad attivare l’opzione che prende il nome di bonifico istantaneo, l’attivazione è istantanea e non serve in alcun caso fare nient’altro, per tanto da subito la Postpay sarà operativa al 100% per fare un bonifico in tempo reale.

Conclusioni

Se avete qualche dubbio siamo qui per aiutarvi.

Consigliamo di leggere anche quest’altra guida sempre a tema Poste Italiane: Disattivare segreteria postemobile