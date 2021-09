Quanto costa l’iPhone 13? Il nuovo top di gamma di casa Apple non dovrebbe essere come al solito alla portata di tutti. Ecco le ultime in merito.

iPhone 13 quanto costa?

Stando a quanto appreso ad oggi, iPhone 13 dovrebbe avere i seguenti costi di mercato:

iPhone 13 Mini: da 699 dollari (in Italia da 839 €)

iPhone 13: da 799 dollari (in Italia da 949 €)

iPhone 13 Pro: da 999 dollari (in Italia da 1.189 €)

iPhone 13 Pro Max: da 1.099 dollari (in Italia da 1.289 €)

Leggi anche: Quando esce iPhone 13 in italia?