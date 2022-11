Quanto costa fare la Postepay Evolution 2022? E’ questo che si domandano ad oggi tantissime persone. A quanto ammonta il prezzo per poter entrare in possesso della carta di Poste Italiane? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo nuovo post che siamo certi tornerà utile al 100% a tanti di voi.

Postepay Evolution 2022: quanto costa la carta di Poste Italiane?

Coloro che prendono a tutti gli effetti la decisione di attivare una carta Postepay sono chiamati a pagare un canone annuale del valore di 12 euro. Ma attenti perché le Poste domandano anche 5 euro per l’emissione e una ricarica del valore di almeno 15 euro per procedere all’attivazione di tutto. Dunque inizialmente una carta Postepay Evolution viene a costare sulle 20 euro.

Quanti soldi si possono versare su Postepay?

Quanto denaro è possibile versare su una carta Postepay? A seguire una piccola ma dettagliata tabella – varia in base al tipo di carta che attivate – che vi aiuta a capire molto a riguardo:

Principali Condizioni generali Postepay Standard Ricarica minima all’acquisto 5,00 euro1 Plafond massimo 3.000,00 euro Rimborso plafond2 Si Prelievo giornaliero massimo da ATM 250,00 euro da ATM Postamat e bancario

