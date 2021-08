Quali iPhone 13 usciranno nel 2021? Andiamo a scoprirne di più.

iPhone 13 quali debutteranno nel 2021?

Stando alle notizie emerse ad oggi, i nuovi iPhone di casa Apple saranno disponibili sul mercato in 4 taglie differenti e saranno molto simili agli attuali iPhone 12, per questo si parla che potranno chiamarsi non iPhone 13 ma bensi’ iPhone 12s e avranno un notch un po’ più piccolo con una frequenza di aggiornamento dello schermo a 120Hz.