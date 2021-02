Promozioni Wind-Tre Febbraio 2021. Wind-Tre pur di attirare l’attenzione di vecchi clienti le sta tentando tutte. Il gestore infatti sta proponendo per questo nuovo mese qualche super promozione pensata proprio per qualche ex cliente.

Offerte Wind-Tre febbraio 2021: ecco le migliori dedicate agli ex clienti

Il gestore arancione per convincere gli ex clienti a tornare sta offrendo per il momento le seguenti tariffe:

Smart Pack&Go Special+ propone:

minuti illimitati verso tutti;

200 SMS verso tutti;

100 GB di internet mobile alla massima velocità.

Costo mensile 9,99 euro. Scheda SIM gratuita escluso solo LycaMobile – se si arriva da questo operatore il prezzo da pagare è di 10 euro -.

Smart Pack&Go Star+ è un’altra interessante offerte che al prezzo di 7,99 euro mensili mette a disposizione il seguente pacchetto:

minuti illimitati verso tutti;

200 SMS illimitati verso tutti;

100 GB di Internet.

Al costo della promozione bisogna aggiungere i consueti 10 euro della carta SIM. La tariffa, inoltre, si può attivare se si proviene dai seguenti ex clienti Wind o Tre che provengono da: Ho.Mobile, Iliad o Kena Mobile. Se invece si arriva da PosteMobile, Fastweb e altri MVNO – messo da parte Very Mobile – il costo della sim è gratuito.

Cosa ne pensate di queste promozioni? Quanti di voi tornerebbero subito a Wind-Tre? Fatecelo sapere nei commenti.

