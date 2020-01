Per quanto riguarda gli Under 30 Wind ha deciso anche per tutto il mese di gennaio di continuare a proporre la sua eccellente offerta chiamata All Inclusive Young che ad oggi ha riscosso un ottimo successo.

Pagando il prezzo di 11,99 euro mensili le caratteristiche proposte dalla promozione dell'operatore arancione sono le seguenti:

30GB di Internet;

Chiamate senza limiti e 200 messaggi.

