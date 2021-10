Promozione Wind-Tre ottobre 2021. Wind-Tre per tutto ottobre sta proponendo l’ottima tariffa che prende il nome di Smart Pack 100 5G. Ecco cosa offre:

200 messaggi e chiamate illimitate;

100GB di Internet mensili alla velocità del 5G;

Telefono a scelta incluso.

Per attivare la promozione in questione serve un contributo di attivazione del valore di 29 euro – invece che 49,99 euro con SIM attiva per almeno 2 anni -.

Infine, il prezzo mensile dell’offerta è di 14,99 euro con Easy Pay – addebito o su conto corrente o carta di credito. Prezzo nuova carta SIM 10 euro.