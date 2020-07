La promozione Wind-Tre estate 2020 Start Easy Pay è disponibile all’attivazione.

Al prezzo di 11,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero di telefono l’offerta offre il seguente pacchetto:

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

Inclusi anche i servizi Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Il costo di attivazione ammonta a 6,99 euro invece che 49,99 euro se la promozione dell’operatore rimane attiva per 2 anni. Acquistando il tutto via Internet per l’attivazione servono 9,99 euro con anche in questo caso un vincolo di 2 anni. Il prezzo della SIM è di 10 euro.

Infine, alla promozione di Wind-Tre se lo si desidera si possono aggiungere due ottimi smartphone Android, i seguenti:

Huawei P Smart Z – prezzo 1,99 euro al mese con vincolo sempre di 2 anni;

Samsung Galaxy A41 – costo 3,99 euro al mese con vincolo di 2 anni.

Cosa ne pensate di questa offerta di Wind-Tre? Potrebbe interessarvi?

