Promozione Wind-Tre agosto 2021. Il gestore Wind-Tre per tutto il mese di agosto sta offrendo una delle sue più interessanti tariffe, ovvero: Go 50 Fire Plus LE. Ecco cosa offre e quanto costa.

News Wind-Tre: GO 50 Fire Plus Le disponibile per tutto agosto

L’offerta di Wind-Tre al prezzo mensile di 6,99 euro offre il seguente pacchetto: