Una promozione Vodafone Under 25 agosto 2020 è disponibile all’attivazione. Parliamo di Shake it Fun attivabile per i clienti Under 25.

Il pacchetto proposto al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente è il seguente:

40 GB di Internet tutti i mesi in 4G e 5G con GB senza limiti su app chat, social e musica;

chiamate e messaggi illimitati verso tutti in Italia ;

; Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi;

opzione Vodafone Power Gaming per poter giocare in tutta tranquillità e utilizzare Twitch senza consumare nessun GB dall’offerta.

Quanti di voi attiverebbero questa offerta di Vodafone?

