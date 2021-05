Promozione Vodafone. Una delle migliori offerte dedicate alla famiglia targata Vodafone è sicuramente Family+. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è stata progettata per tutti coloro che all’interno della propria abitazione hanno una linea fissa. Scopriamo cosa offre la tariffa e quanto costa mensilmente.

Vodafone Family + disponibile per tutto maggio

Per tutto maggio è dunque possibile procedere all’attivazione di Family+ pagando 9,99 euro al mese. Il pacchetto proposto è il seguente:

minuti illimitati di chiamate verso tutti;

50 GB di traffico dati internet in 4G.

