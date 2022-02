Promozione Vodafone febbraio 2022. Il gestore rosso ha in riserbo una super tariffa per tutta la famiglia, ovvero Family+ pensata per tutti coloro che hanno a casa una linea fissa.

Ecco le caratteristiche che offre:

Chiamate senza limiti verso chiunque;

50GB di Internet alla velocità del 4G.

Il costo da pagare a mese è di 9,99 euro.

Cosa ne pensate?

