Vodafone per accontentare gli utenti e non farli annoiare in casa ha deciso nuovamente di proporre GB illimitati solo per qualche fortunato cliente selezionato. Andiamo a scoprirne di più.

L'operatore rosso sta inviando un messaggio dove si invita ad attivare l'offerta.

Ricordiamo che l'opzione GB senza limiti di Vodafone concluso il mese si disattiva in automatico.

Fateci sapere a quanti di voi è arrivata la proposta dell'operatore rosso.

