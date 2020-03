Tre Italia sta offrendo da qualche giorno a qualche suo fortunato cliente un'offerta momentanea da non perdere per nessuna ragione al mondo che permette di avere 100GB di Internet da utilizzare in tre giorni. Andiamo a scoprirne di più.

L'offerta di cui vi stiamo parlando prende il nome di 100 Giga Weekend, è ad personam, ovvero è disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che hanno la fortuna di essere scelti dal gestore e permette di usufruire di ben 100GB per 72 ore al prezzo irrisorio di 1,99 euro, addebitato ovviamente sul metodo di pagamento già usato dal cliente e senza alcun rinnovo automatico.

C'è da sottolineare tuttavia che l'offerta di Tre Italia non risulta essere compatibile con le offerte e opzioni che possiedono soglie di traffico dati senza limiti, ovvero:

Ricarica Mia&Tua, Free Time, Naviga 3, Voce&Video, Gente di 3 Offerta Attivazione, Naviga 3 Gratis, Raddoppia la Ricarica, Europe Pass) e si può attivare solo se si ha uno dei seguenti piani tariffari: Power 10, Power 15, Power 29 e 3 Basic.

Infine, se per caso avete un'opzione o piano non compatibile dovete innanzitutto disattivarli e modificarli per poter abilitare l'offerta 100GB. Maggiori info le trovate sul sito ufficiale di Tre Italia.