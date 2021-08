Promozione GB TIM. Il gestore blu per tutto agosto sta proponendo la sua eccellente tariffa Super Limited Edition che al prezzo di 9,99 euro al mese offre un pacchetto davvero molto interessante.

Offerta TIM: ecco cosa offre Super Limited Edition

Il pacchetto proposto è il seguente:

Chiamate senza limiti verso tutti;

Messaggi senza limiti;

70GB.

Infine, la promozione è attivabile almeno per il momento in esclusiva solamente da coloro che provengono dai seguenti operatori: BT Italia Full MVENO, BT Enia Mobile, Welcome Full, Tiscali, Fastweb Full e CoopVoce.

