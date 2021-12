Promozione 5G Vodafone Natale 2021 disponibile. Parliamo di Infinito Gold Edition che al prezzo mensile di 29,99 euro offre le seguenti caratteristiche:

Chiamate, messaggi e internet sono illimitati.

Non solo, i clienti che attivano questa promozione per un anno hanno Sky Sport Mix, 300 minuti e 2GB in Roaming Extra Ue e Now TV.

