Prezzo Samsung Galaxy S22. Ovviamente per ora è ancora presto per parlare della nuova gamma S22 dell’azienda coreana, ma si spera che presto inizino ad emergere in rete le prime info sui costi che dovrebbero accompagnare la nuova serie di top di gamma di Samsung. Andiamo a scoprirne di più.

Quanto costeranno i Samsung Galaxy S22?

Stando a quanto appreso ad oggi, evidenziando che di ufficiale non c’è assolutamente niente, i costi assomiglieranno notevolmente alla gamma attualmente in commercio: Galaxy S21 ha un costo che parte da 879 euro, S21 Plus 1079 euro, mentre la variante Ultra viene a costare 1279 euro.

I nuovi Galaxy S22, infine, in termini di costo non si discosteranno più di tanto dai prezzi citati poco sopra.

Cosa ne pensate?

