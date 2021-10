Prezzo Samsung Galaxy S22 quale sarò? Stando ad ultimi rumors emersi in rete, il prossimo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe prima di tutto fare il proprio debutto a gennaio del prossimo anno, per quanto riguarda il costo di partenza invece ci si aspetta 800 euro, non tanto differente dall’attuale gamma S21.

Cosa ne pensate?

Leggi anche: Batteria Samsung Galaxy S22: ecco cosa sappiamo