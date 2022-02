Prezzo: quanto costerà iPhone 14? Va assolutamente evidenziato che la strategia rispetto agli attuali iPhone 13 potrebbe essere differente. Se le migliorie vociferate ad oggi come miglior materiale per design e altro, è altamente probabile che i nuovi top di gamma di casa Apple costeranno qualcosa in più.

Ricordiamo che ora come ora i costi degli iPhone 13 partono da un minimo di 839 euro per la variante mini da 128GB fino ad arrivare a ben 1869 euro per il modello top assoluto, ovvero iPhone 13 Pro Max 1T. A questo punto per gli iPhone 14 fatevi personalmente un po’ di conti per capire che sicuramente i prezzi saranno ancora più alti.

