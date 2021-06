Prezzo e uscita di Huawei P50 Pro. Uno dei dispositivi più attesi è senz’altro il P50 Pro. Ecco le ultime indiscrezioni in merito.

News Huawei P50 Pro: ecco quanto dovrebbe costare il top di gamma e quando dovrebbe debuttare

P50 Pro, salvo imprevisti, doveva essere annunciato a marzo per essere commercializzato a primavera ma cosi non è stato. Per questo, salvo imprevisti, si parla di fine giugno massimo il mese di luglio.

Infine, per quanto riguarda il prezzo si parla di qualche euro in più, anche se di poco, rispetto al predecessore, per questo 1050 euro massimo 1100 euro.

Quanti di voi stanno aspettando il nuovo dispositivo di punta di Huawei? A voi affidiamo la parola.

