Presentazione Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro. Dopo averne sentito parlare costantemente in questo periodo, ora finalmente abbiamo la data ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Xiaomi. Andiamo a scoprirne di più.

Annuncio Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra: ecco la data

Stando a quanto confermato dalla stessa Xiaomi nelle ultime ore tramite un teaser pubblicato su Weibo, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra debutteranno in data 29 marzo 2021.

Inoltre, prima di salutarci, è bene sottolineare che insieme ai due terminali menzionati poco sopra potrebbe anche esseri il Mi 11 Lite, andando cosi completare a tutti gli effetti la gamma Mi 11.

Infine, prima di salutarci, ricordiamo che l’evento è dedicato in esclusiva solamente per il territorio cinese, per quello internazionale a riguardo ancora non si sa nulla. Appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Restate sintonizzati con noi.

Leggi anche: Xiaomi Mi 11 è realtà: primo smartphone con CPU Snapdragon 888