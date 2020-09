La presentazione iPhone 12 è attesissima da moltissimi fan ed è per questo che in rete da diverse settimane a questa parte non si fa altro che parlare di questo.

Prendendo in considerazione le ultime news in merito, i nuovi iPhone di casa Apple non verranno svelati nel classico appuntamento annuale di questo mese di settembre per causa della pandemia da coronavirus.

La data infatti è stata fissata, salvo imprevisti, per il 12 ottobre 2020.

Infine, le prenotazioni e spedizioni comunque non saranno possibili prima del mese di novembre.

