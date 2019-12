Il tanto atteso evento CES che come ogni anno si tiene a Las Vegas, in programma il 7 gennaio 2020, potrebbe essere il teatro in cui vedremo per la primissima volta il nuovo Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite di casa Samsung.

Parliamo di due terminali che promettono bene e dei quali ad oggi si è discusso tantissimo. Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da parte del The Korean Herald, Samsung potrebbe annunciare al mondi il Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite in un evento dedicato proprio alla fiera di Las Vegas.

Infine, i pochissimi dubbi che restano ad oggi su questi due dispositivi dell'azienda coreana riguardano i costi di lancio. Appena avremo maggiori dettagli a riguardo vi aggiorneremo, continuate a seguirci.

