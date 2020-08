La presentazione Asus ZenFone 7 è sempre più vicina. Il terminale del colosso taiwanese, stando a quanto appreso nelle ultime ore, dovrebbe essere annunciato a breve.

In un evento in live streaming su YouTube è stato rivelato come giorno di presentazione il 26 agosto alle ore 14:00 standard di Taipei, non altro che le ore 2:00 a New York sempre il 26 e ore 23:00 ora del Pacifico il 25 agosto 2020.

Quanti di voi non vedono l’ora di scoprire questo nuovo dispositivo di Asus?

