Per chi è adatta la Nintendo Switch? Cerchiamo di dare una risposta definitiva a questa domanda sempre più presente nella vita reale che nei vari social.

Nintendo Switch: per chi va bene la console?

La Nintendo Switch ad oggi sempre più ricercata per chi è adatta? In tanti pensano sia una console dedicata solamente per i bambini ma cosi non è… In circolazione infatti ci sono una miriade di videogiochi adatti ad un pubblico adulto.

Quanto dura la batteria della console Nintendo Switch?

Ovviamente giocare fa passare ore di divertimento ma al tempo stesso bisogna star attenti anche alla durata della batteria. Quanto dura quindi la batteria? Per quanto riguarda il modello originale siamo sulle 2 ore e mezza massimo 6 ore e mezza per utilizzi moderati. Analizzando invece la Nintendo Switch Lite, la batteria è di 3 esagerando 7 ore.

