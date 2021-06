Passa a TIM. Per tutto il mese di giugno il gestore blu sta proponendo l’ottima tariffa Wonder Six. Ecco cosa offre e quanto costa.

News TIM: Wonder Six disponibile, scopriamo questa promozione

Il prezzo della tariffa TIM ammonta a 9,99 euro al mese ed offre il seguente pacchetto:

chiamate senza limiti;

sms illimitati;

70 Giga di traffico Internet.

L’offerta è dedicata a coloro che provengono da Poste Mobile, Iliad e altri MVNO.

Infine, la vera chicca di TIM per questa offerta di cui vi abbiamo parlato è che è possibile attivarla risparmiando a tutti gli effetti sul primo mese. Ai clienti nuovi, infatti, l’operatore sta proponendo gratis il primo mese. Che volere di più?