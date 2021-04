Passa a TIM. Il gestore blu per tutto il mese di aprile sta proponendo un’ottima tariffa dedicata a chi non richiede molti GB per navigare. Stiamo parlando di Wonder Four. Scopriamo insieme cosa offre e quanto costa.

Offerta TIM aprile 2021: Wonder Four, ecco cosa propone questa tariffa

Wonder Four al prezzo mensile di 18,99 euro mette a disposizione ottime caratteristiche, ovvero:

20GB di Internet;

Chiamate illimitate.

Infine, l’offerta di TIM è attivabile da coloro che provengono dai seguenti operatori di telefonia mobile: Kena Mobile.P, Very Mobile, Wind-Tre e Vodafone.

Chi di voi attiverebbe questa offerta?

