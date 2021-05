Passa a TIM. Il gestore blu per tutto il mese di maggio, salvo proroghe, sta proponendo la sua ottima tariffa chiamata Wonder Four. Scopriamo insieme cosa offre e quanto costa.

News TIM: per tutto maggio è disponibile Wonder Four

Pagando mensilmente 18,99 euro, sicuramente non alla portata di tutti, l’offerta di TIM propone:

20GB di Internet;

Chiamate senza limiti.

Infine, la tariffa è attivabile da coloro che provengono da Kena Mobile, Very, Wind-Tre e Vodafone.

Leggi anche: Promozione TIM maggio 2021: super tariffa piena di GB