Oppo K7x è ufficiale. Ci troviamo davanti ad un nuovo terminale dotato di un buon design e una scheda tecnica in grado di garantire buone prestazioni.

Punto di forza è sicuramente la batteria da 5.000 mAh che riesce a garantire un’autonomia di tutto rispetto.

Ecco le caratteristiche tecniche complete dello smartphone:

dello smartphone: Schermo: 6,5″ FullHD+ (2400×1080 pixel), LTPS, rapporto schermo-scocca del 90,5%, 90Hz, vetro Gorilla Glass 3

Processore: Mediatek Dimensity 720

memoria:

​6GB di RAM LPDDR4x

128GB di storage UFS 2.1 (non espandibili)

connettività: 5G, dual SIM, WiFi dual band, Bluetooth 5, USB-C, jack da 3,5mm, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

fotocamera anteriore: 16MP (f/2.0)

fotocamere posteriori:

48MP (f/1.7), flash LED, EIS

8MP grandangolare (f/2.2)

2MP monocromatico (f/2.4)

2MP macro (f/2.4)

batteria: 5000 mAh, ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W

altro: sensore per l’impronta digitale collocato sul bordo, manca NFC

dimensioni e peso:

162,2×75,1×9,1mm

194 grammi

colorazioni: blu e nera

Android 10 con ColorOS 7.2

Infine, il terminale costa 1.499 yuan, circa 190 euro al cambio in Cina – costo che tende ad essere più basso per un tot di tempo 1.399 yuan – Sarà possibile acquistare lo smartphone, salvo imprevisti, dall’11 novembre e non sappiamo per ora se verrà rilasciato anche al di fuori del continente asiatico.

