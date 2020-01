Da qualche ora Oppo, almeno per il momento solo in India, ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo terminale chiamato Oppo F15 che assomiglia molto all'Oppo A91 - svelato in cina a dicembre 2019 -. Andiamo a scoprirne di più.

Se si analizza al meglio il nuovo dispositivo dell'azienda cinese può essere perfettamente paragonato senza alcun problema alla variante globale di A91. Le specifiche presenti a bordo praticamente sono le stesse cosi come i colori disponibili, esclusa la colorazione rossa non prevista per quanto riguarda il territorio indiano.

A seguire le specifiche tecniche complete di Oppo F15:

Display AMOLED da 6,4" FHD+ 20:9, notch a goccia, 408ppi, luminosità 430 nit

CPU MediaTek MT6771V Helio P70 - GPU ARM Mali G72

Sistema Android 9 Pie personalizzato ColorOS 6.1.2

RAM 8GB LPDDR4X

Memoria interna 128GB USF 2.1 espandibile tramite microSD

Quadrupla fotocamera posteriore: 48MP + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP per la profondità

Fotocamera anteriore da 16MP

Connettività Dual-SIM, WiFi, Bluetooth 4.2, A-GPS, Beidou, Glonass, OTG, USB-C

Sensore impronte digitali di terza generazione integrato nel display (sblocco in 0,32s)

Dimensioni: 160,2 x 73,3 x 7,9 mm

Peso: 172 grammi

Batteria da 4000 mAh con supporto ricarica rapida VOOC 3.0

In India Oppo F15 sarà disponibile all'acquisto, salvo imprevisti, a partire dal 24 gennaio 2020, nelle seguenti colorazioni: Unicorn White e Lightning Black a 19,990 Rupie, 250 euro al cambio attuale. Ora come ora non abbiamo info sul rilascio del device in altre località. Appena sapremo di più vi aggiorneremo con un altro articolo. Continuate a seguirci.