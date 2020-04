Oppo è sicuramente fra le case produttrici cinesi più attive di quest'ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore, tanto per non smentirsi, l'azienda ha annunciato il suo nuovo Oppo A52.

Uno dei punti di forza del device è sicuramente la batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un'autonomia senza eguali.

A seguire possiamo dare uno sguardo alle specifiche tecniche complete di Oppo A52:

SoC: ​Snapdragon 655 a 11nm

Display: 6,5" LCD 2400x1080 FHD+

Memoria:

RAM: 8GB LPDDR4X

Memoria di archiviazione: 128GB UFS 2.1 + microSD

Fotocamera:

Posteriore: 12 MegaPixel f/1,8 + 8 MegaPixel ultra wide 119° + 2 MegaPixel macro f/2,4 + sensore di profondità da 2 MegaPixel

Anteriore: 8 MegaPixel f/2,0

Connettività. Bluetooth 5, WiFi 802.11ac, USB-C, Dual SIM 4G, Radio FM, GPS, GLONASS, Beidou

Audio: mono, jack da 3,5mm

Sensori: sensore di impronte digitali laterale

Batteria: 5.000 mAh supporto alla ricarica rapida a 18W

Dimensioni e peso:

162 x 75,5 x 8,9 mm

162 grammi

Altro: colorazione celeste e nera, con vetro 3D posteriore

Sistema operativo: Android 10 con interfaccia ColorOS 7.1

Infine, il nuovo dispositivo dell'azienda cinese si può già acquistare sul sito ufficiale al costo di 1,599 yuan, pari a 208 euro al cambio attuale per l'unica configurazione da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage. Non abbiamo info per ora sul rilascio del device in altre località. Vi terremo aggiornati

