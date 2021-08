Oppo A16 ha ufficialmente debuttato nel nostro paese per questo tanti si stanno in queste ore chiedendo quale sia il costo. Andiamo a scoprirlo insieme in questo nuovo articolo.

Prezzo Oppo A16 in Italia

Con ottime specifiche tecniche che lo contraddistinguono, il dispositivo di Oppo è disponibile all’acquisto al prezzo di 179,99 euro.

Infine, il terminale è disponibile da qualche ora sul noto e-commerce Amazon e nelle più importanti catene di elettronica di consumo. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà reso disponibile anche dai più importanti gestori di telefonia mobile.

