La gamma OnePlus 8 sarà tutta dotata della connettività 5G. A rivelare quanto appena detto è stato direttamente Pete Lau durante una recente intervista rilasciata ai colleghi di CNET. Ecco le sue parole:

"Stiamo investendo sul 5G da diversi anni, e vediamo come questa sia la direzione da seguire e quella su cui siamo molto impegnati", spiega il CEO.

“Questa è un tappa fondamentale sia per OnePlus sia per i nostri utenti. Siamo orgogliosi di essere tra i primi produttori di smartphone a offrire una gamma completa con connessione 5G, in arrivo con l’occasione del nostro prossimo lancio. OnePlus ha raggiunto molti primati con il 5G e questa volta non farà eccezione. Crediamo che, dopo l'alba dell'era 5G, la smartphone experience subirà un notevole sviluppo. La bassa latenza del 5G e i servizi cloud potenziati ci aiuteranno senza dubbio a raggiungere un'esperienza veramente interconnessa, fornendo al contempo sviluppi entusiasmanti in aree come il gaming che sono di vitale importanza per i nostri utenti più esperti"

Di contro tuttavia ci saranno i costi che, con il debutto della nuova rete, sono destinati inevitabilmente ad impennarsi: "La nuova tecnologia aggiunge costi, dunque i costi sono aumentati rispetto ai prodotti 4G".

Per il momento è tutto. Appena avremo maggiori dettagli a riguardo vi aggiorneremo.

