Young è l'ottima offerta Wind/Tre che al costo di 11,99 euro è disponibile per gli Under 30 mentre a 9,99 euro per gli Under 20. Andiamo a scoprirne di più.

Il pacchetto proposto è il seguente:

minuti illimitati

SMS illimitati

80 GIGA

con Easy Pay

