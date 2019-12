Tre Italia in vista di Natale ha deciso di continuare a proporre la sua eccellente promozione chiamata All In Super Power che, al prezzo di 14,99 euro mensili e pagamento che deve avvenire tramite carta di conto, di credito o conto corrente, offre un ottimo pacchetto:

100GB di Internet alla massima velocità.

Messaggi e chiamate senza limiti verso tutti.

Cosa ne pensate di questa offerta di Tre Italia? Potrebbe interessarvi? Fatecelo sapere nei commenti.

