Un nuovo smartphone della casa produttrice Vivo è stato annunciato. Stiamo parlando del Vivo Y50 che va a collocarsi nella fascia media del mercato mobile.

Il punto di forza del terminale dell'azienda cinese è la batteria da 5.000 mAh che offre una super autonomia. A seguire diamo uno sguardo al resto dell'hardware:

SoC: Qualcomm Snapdragon 665​

Display: IPS da 6,53" con risoluzione FHD+ (2340x1080 pixel) Ultra-O

Memoria:

8GB di RAM

128GB di memoria di archiviazione espandibile tramite slot microSD

Fotocamera:

Quadrupla Posteriore: 13+8+2+2MP (principale + ultra grandangolare + macro + profondità)

Anteriore: 16MP

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0

Sensori: impronte digitali posteriore

Batteria: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W tramite porta USB-C

Sistema operativo: Android 10

Due colorazioni Iris Blue e Starry Black

Le spedizioni di questo nuovo smartphone, salvo imprevisti, prenderanno il via l'11 aprile 2020. il terminale si può già ordinare in Cambogia al costo economico di 249 dollari. Non sappiamo ancora quando il Vivo Y50 verrà rilasciato anche in altri mercati. Vi terremo aggiornati.