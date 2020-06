Un nuovo sistema operativo Apple è pronto a fare il proprio debutto. iOS 14 potrebbe ufficialmente cambiare nome e chiamarsi iPhoneOS14. Questo è quanto rivelato nelle ultime ore da nuove indiscrezioni.

Numerosi leaker hanno dato conferma che la nuova piattaforma dell'azienda californiana nel 99% dei casi cambierà a tutti gli effetti nome e non è una voce di corridoio, a partire dall'affidabilissimo Jon Prosser che difficilmente sbaglia.

Per il momento non si hanno info concrete su tale cambiamento e del perché. Sicuramente maggiori dettagli li avremo nel corso della conferenza stampa in programma in data 22 giugno 2020.

Infine, il nuovo sistema dovrebbe debuttare sui nuovi top di gamma iPhone 12, salvo imprevisti.

Cosa ne pensate a riguardo?

