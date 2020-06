Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e è stato rilasciato nelle ultime ore.

Dopo le patch di sicurezza di giugno rilasciate nei giorni scorsi sugli attuali top di gamma dell'azienda coreana, il nuovo update è in fase di rilascio in Svizzera e Germania e non ancora nel nostro paese, ancora per poco.

L'aggiornamento si può identificare grazie alla seguente numerazione: G97xFXXU7CTF.

Le novità di questo nuovo aggiornamento per la gamma Galaxy S10 sono le seguenti:

Migliorie al WI-FI,

Miglioramenti al touchscreen;

Migliorie alla stabilità della fotocamera ;

; Funzione Call & text on other devices nella tendina delle notifiche. L'obiettivo dell'interruttore è quello di consentire di disabilitare o attivare in maniera veloce, senza dover necessariamente agire dalle impostazioni, la possibilità di rispondere alla telefonate o chiamare, ricevere o inviare messaggi su tablet Galaxy collegato al medesimo account cui è ovviamente abbinato il telefono.

Davvero tante le novità. Cosa ne pensate?

