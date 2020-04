Nokia 2.3 da qualche ora ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 10. Ad annunciare il tutto è stato dal forum di supporto ufficiale Nokia e dal profilo Twitter Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global.

Entrando nello specifico, l'update ha un peso complessivo di 1,11GB e va ad implementare non solo Android 10 ma anche le patch di sicurezza del mese di aprile.

Infine, bisogna sottolineare che l'update ancora non è disponibile in Italia. La prima ondata riguarda i modelli commercializzati in 40 paesi - potete vedere la lista sul sito community.phones.nokia - e verrà rilasciata a partire dal 26 aprile. Solo dopo verranno rivelate maggiori info sulle tempistiche riservate alla seconda ondata di paesi, tra i quali ci sarà anche il nostro paese. Non rimane che avere ancora un po' di pazienza.

