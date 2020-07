Motorola One Vision Plus è ufficiale. Il nuovo terminale dell’azienda alata è disponibile all’acquisto per i mercati mediorientali. Andiamo a scoprirne di più.

A seguire diamo subito uno sguardo alla scheda tecnica del terminale di Motorola:

Ampio Schermo: 6,3″ Full HD+ LCD 19:9 (2.280 x 1.080 pixel)

CPU: Qualcomm Snapdragon 665 octa-core

GPU: Adreno 610

RAM: 4 GB LPDDR4

Memoria interna: 128 GB espandibile fino a 512 GB mediante microSD

Fotocamera posteriore:

Principale: 48 megapixel, f/1.79 con tecnologia Quad Pixel, 0.8 µm pixel size

Grandangolare: 16 megapixel, 117° FOV, f/2.2, Quad Pixel, 2.0 µm pixel size

Sensore di profondità: 5 megapixel

Fotocamera anteriore: 25 megapixel con tecnologia Quad Pixel

Batteria: 4.000 mAh con ricarica rapida TurboPower

Connettività: Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD), Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, aptX, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

SO: Android 9.0 Pie

Altro: sensore d’impronte posteriore, jack per le cuffie, Dolby Audio, radio FM

Dimensioni: 158,35 x 75,83 × 9,09 mm

Peso: 188 grammi

Colorazioni Cosmic Blue e Crystal Pink

Infine, per quanto riguarda il debutto non sappiamo se lo smartphone verrà rilasciato anche in Europa. Il costo è di 180 euro.

