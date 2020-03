Android 10 è ufficialmente sbarcato su Motorola One.

Il nuovo update è in fase di distribuzione tramite la consueta modalità OTA attualmente in Brasile: il tutto può essere identificato grazie alla build numero QPK30.54-22 ed include le patch di sicurezza di febbraio 2020 oltre ovviamente tutte le novità che conosciamo del sistema di Google come nuove animazioni, dark mode e via dicendo.

Infine, il rilascio dell'aggiornamento avverrà gradualmente, quando dovrebbe essere rilasciato anche qui da noi.