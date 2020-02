Ottime notizie per tutti coloro che possiedono il buon e caro One Action di casa Motorola. Da qualche ora, infatti, è ufficialmente iniziato il rilascio del nuovo sistema operativo Android 10, a partire per il momento in esclusiva assolutamente dalla Russia.

Il nuovo firmware si può facilmente identificare grazie al seguente numero: QSB30.62-19 e porta con sé anche le patch di sicurezza di dicembre 2019, oltre ovviamente le novità della piattaforma di Google.

Infine, il rilascio OTA dell'update continuerà nei prossimi giorni e settimane, arrivando su tutti i terminali venduti anche in altre località - Italia compresa -.