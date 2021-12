Modelli iPhone 14 quali saranno? E’ questo che da settimane si stanno domandando tutti i fan della Mela Morsicata. Stando a recenti indiscrezioni emerse in rete, evidenziando che di ufficiale non abbiamo niente, l’azienda californiana dovrebbe abbandonare una volta per tutte il modello mini da 5.4 pollici concentrandosi su dispositivi con grandezze maggiori. C’è da aspettarsi iPhone 14 più grandi, ovvero:

iPhone 14 da 6,1’’

iPhone 14 Pro da 6,1’’

iPhone 14 Max da 6,7’’

iPhone 14 Pro Max da 6,7’’

Cosa ne pensate?