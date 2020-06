La miglior offerta estiva Vodafone è ufficialmente disponibile all'attivazione. Parliamo di Vodafone Easy che al prezzo di 14,99 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito offre un ottimo pacchetto, ovvero:

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

Messaggi Illimitati verso tutti i numeri nazionali

20GB di traffico in 4G di Vodafone con Hotspot incluso

E' possibile attivare l'offerta in esclusiva solo per i nuovi clienti recandosi in un qualsiasi negozio Vodafone. L'attivazione, infine, ha un costo di 5 euro a cui bisogna aggiungere 10 euro per la carta SIM.

Cosa ne pensate di questa offerta Vodafone in vista dell'estate 2020?

