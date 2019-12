Vodafone in vista di Natale ha deciso di tornare di prepotenza con una sua ottima promozione cosi da convincere gli ex clienti a tornare. Parliamo di un'offerta winback destinata solo agli ex utenti del gestore rosso passati ad altri operatori.

La promozione di cui vi stiamo parlando è Special Unlimited 7, che offre il seguente ed interessante pacchetto:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali.

Messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali.

50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

Il costo da sostenere al mese è di 7 euro.

Per chi riceve il messaggio da parte di Vodafone, l'attivazione non costa neanche un centesimo, mentre per la SIM bisogna sborsare la cifra di 10 euro, con all'interno un traffico di 5 euro.

Ecco l'SMS informativo che sta inviando Vodafone in queste ore:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 27/12 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9

In conclusione, il tutto come si può leggere facilmente qui sopra si può attivare, salvo proroghe, fino al 27 dicembre 2019.

Cosa ne pensate di questa promozione di Vodafone? Ci fareste un pensierino? Fatecelo sapere nei commenti.

