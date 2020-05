Dopo una lunga attesa il P40 Lite 5G di casa Huawei è stato ufficializzato.

Davvero eccellenti le caratteristiche tecniche presenti a bordo del P40 Lite 5G a partire dalla super batteria da 4.000 mAh in grado di garantire un'autonomia eccellente, ovvero: mezz'ora di ricarica per il 75% di carica totale.

Il terminale, inoltre, potrà essere acquistato a 399,90 euro su Huawei Store, Amazon.it, online e non presso l’Huawei Experience Store di Milano, principali negozi di elettronica e centri di operatori di telefonia.

Detto questo, passiamo a dare uno sguardo al resto della componentistica:

SoC: ​Kirin 820, octa-core (1x Arm Cortex-A76 @2,36GHz + 3x Cortex-A76 @2,2GHz + 4x Cortex-A55 @1,84GHz), GPU Mali-G57

Display: 6,5" FHD+ (2400x1080 pixel), LTPS LCD

No Google

Memoria: 8GB di RAM 128 o 256GB di memoria di archiviazione

Fotocamera: Posteriore quadrupla: 64MP principale, ottica con apertura f/1.8 8MP ultra grandagolare, ottica con apertura f/2.4 2MP profondità di campo, ottica con apertura f/2.4 2MP macro, ottica con apertura f/2.4 Anteriore: 16MP, ottica con apertura f/2.0

Connettività. 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, WiFi dual band 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, dual SIM dual standby, GPS/Glonass

Sensori: impronte digitali (sul bordo laterale), luminosità, bussola, prossimità, accelerometro

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W (30 min per il 75% di carica)

Dimensioni e peso: 162,31 x 75 x 8,58mm 189 grammi

Colorazioni: Space Silver, Crush Green e Midnight Black

Android 10 con EMUI 10.1

Infine, da ieri 15 maggio fino al 14 giugno 2020, salvo imprevisti o eventuali proroghe, chi ordinerà il telefono dell'azienda cinese potrà ricevere in omaggio le nuovissime FreeBuds 3i, cuffie true-wireless del valore di 99,90 euro. Chi invece ordinerà il terminale sul sito Huawei Store avrà le cuffie in premio da subito.

Coloro che invece acquisteranno il P40 Lite 5G in altri punti vendita servirà compilare in maniera corretta un apposito documento di validazione dell'acquisto con scadenza fissata per il 28 giugno 2020.

Infine, per quanto riguarda la disponibilità sul noto e-commerce Amazon è fissata per il 29 maggio 2020. Procedendo all'acquisto del device su Amazon si riceverà in omaggio anche un altro interessante prodotto, ovvero: mini speaker Bluetooth.

Quanti di voi acquisterebbero questo nuovo smartphone di Huawei?

Leggi anche: Huawei P30 Pro si aggiorna: ufficiali le patch di sicurezza di aprile 2020