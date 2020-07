Huawei P30 Lite si è aggiornato ricevendo le nuove patch di sicurezza di luglio 2020.

Il nuovo firmware si può identificare grazie alla seguente numerazione: 10.0.0.247. Il tutto è basato sempre sull’interfaccia EMUI 10 e sistema operativo Android 10.

Il peso complessivo dell’aggiornamento ammonta a 129MB ed è disponibile tramite la classica modalità OTA.

Per ora non sappiamo se l’update è in fase di rilascio anche da noi. Appena avremo info in merito vi aggiorneremo subito.

