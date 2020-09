Huawei MatePad 5G è ufficiale. CI troviamo davanti ad un nuovo dispositivo di fascia media dotato di un design raffinato e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Il tablet dell’azienda cinese ha tutte le carte in regola per riscuotere un buon successo.

Qui a seguire diamo subito uno sguardo alla scheda tecnica:

SoC Kirin 820 chip a 7nm con CPU octa core 4x Cortex-A76 e 4x Cortex-A55;

GPU Mali-G57 MP6 e NPU dedicata;

6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione espandibile

Ampio display da 10,4″ IPS con risoluzione 2.000 x 1.200;

4 speaker stereo;

fotocamera anteriore da 8 MegaPixel e una posteriore di pari risoluzione;

Batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W.

Porta USB Type-C;

Compatibilità con la M-Pencil e tastiera ufficiale di Huawei, in grado di agire anche come una vera cover;

sistema operativo basato su Android 10 con EMUI 10.1 e supporto alla modalità desktop.

Ricordiamo, infine, che il dispositivo di Huawei si può prenotare già da qualche ora in ASIA al costo di 3.200 yuan, 400 euro al cambio, in due colorazioni: grigio e bianco. Logicamente per il momento non abbiamo info sul rilascio in altre località. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più.

