Il pieghevole di Huawei, Mate XS, è ufficialmente disponibile da oggi presso i più importanti negozi di elettronica di consumo al preordine, su Amazon ad esempio, presso il Huawei Experience Store, offline e online, al costo elevato di ben 2.599 euro.

Coloro che prenderanno la decisione di fare l'ordine da oggi 10 marzo fino al 20 marzo avranno modo di ricevere in omaggio 50GB di spazio in più su Huawei Cloud oltre la possibilità di avere accesso ad un servizio post vendita dedicato, che include supporto per l'intera settimana, via whatsapp o telefono fisso, servizio gratuito di ritiro e consegna al domicilio e la priorità sulla riparazione dello smartphone dell'azienda cinese presso qualsiasi Huawei Customer Service Center.

A seguire, infine, ricordiamo l'ottima scheda tecnica di Mate Xs:

Display: OLED pieghevole Aperto: 8" con risoluzione 2480 x 2200 pixel Display principale (piegato): 6,6" con risoluzione 2480 x 1148 pixel Display secondario (piegato): 6,38" con risoluzione 2480 x 892 pixel

SOC: Kirin 990 5G Processore: 2x Cortex-A76 a 2,86GHz + 2x Cortex-A76 a 2,36GHz + 4x Cortex-A55 a 1,95GHz GPU: Mali-G76 MP16 NPU: architettura DaVinci con 2 Big Core e 1 Little Core

Memoria RAM: 8GB

Memoria interna: 512GB + espansione tramite NM Card proprietaria

Fotocamere: Principale: 40 MegaPixel SuperSensing Camera con ottica con apertura f/1,8 Ultra Wide: 16 MegaPixel con ottica con apertura f/2,2 Tele: 8 MegaPixel con OIS e ottica con apertura f/2,4 Sensore ToF Altro: Supporto AIS (Stabilizzazione AI), PDAF e Contrast Focus

Connettività: Supporto alle reti 2G/3G/4G/5G NR-TDD/NR-FDD, Dual-SIM (5G+4G)

Sistema operativo: Android 10 con interfaccia EMUI 10.0.1 (con HMS, no servizi Google)

Dimensioni: Aperto: 161,3 x 146,2 x 11 (lato più spesso)/5,4 (lato più sottile) mm Piegato: 161,3 x 78,5 x 11 mm

Peso: circa 300 grammi

Batteria: 4.500 mAh

Tecnologia di ricarica: Huawei SuperCharge a 55W

