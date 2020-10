Huawei Mate 40 Pro è pronto al debutto e lo farà in due colorazioni, ovvero: nero e argento. In data 22 ottobre, salvo imprevisti, l’azienda cinese svelerà il suo nuovo top di gamma insieme alla variante base.

Detto questo, nelle ultime ore grazie a WinFuture possiamo finalmente dare uno sguardo a quelle che sono le caratteristiche tecniche complete del nuovo flagship di Huawei.

Mate 40 Pro dovrebbe vantare il seguente hardware:

SoC: Huawei HiSilicon Kirin 9000 octa-core, 5nm (4xARM Cortex-A55, max 2.04 GHz, 3x ARM Cortex-A77, max 2.54 GHz, 1x Cortex-A77, max 3.13 GHz)

GPU: ARM Mali-G78

Display: OLED curvo da 6,76 pollici con risoluzione di 2772 × 1344 pixel e 456 PPI

Memoria:

RAM: 8GB (12GB in versione cinese)

memoria di archiviazione: 256GB UFS 3.1 espandibile NanoMemory

Fotocamera:

Posteriore: ottimizzata con Leica, autofocus laser, flash LED con sensore temperatura

Principale: 50 MP, F / 1.9, OIS

Ultrawide: 20 MP, F / 1.8

Zoom: 12 MP, F / 3.4

Registrazione video 8K, zoom ottico 5x.

Anteriore: 13 MP, F / 2.4 + sensore 3D per il controllo dei gesti

Connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C, etc

Sensori: In-display optical fingerprint reader

Batteria: 4400 mAh

SuperCharge via USB-C 3.1 Gen 1 Maximum 65W (0-100% <1 hr)

Wireless and Reverse Wireless charging.

Dimensioni e peso:

75,5 mm x 162,9 mm x 9,1 mm

212 grammi

Infine, ricordiamo che il dispositivo sarà basato del sistema operativo Android 10 con HMS e interfaccia EMUI 11.x. Non ci saranno, logicamente, i servizi proposti da Google.

